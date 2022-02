Hyundai, la ricarica è green con Charge myHyundai

L'energia verde integrata in Charge myHyundai. La casa coreana ha annunciato che, attraverso l'opzione di ricarica green del fornitore di servizi di e-mobility Digital Charging Solutions, sta integrando l'energia verde in Charge myHyundai. In questo modo sarà garantito che, per ogni sessione di ricarica pubblica effettuata dai clienti attraverso il suo servizio integrato paneuropeo, una quantità di energia equivalente verrà reimmessa nella rete come elettricità verde.

Secondo uno studio del 2021 del International Council of Clean Transportation, quando i veicoli elettrici a batteria come IONIQ 5 vengono caricati con energia rinnovabile, generano fino all'81% in meno di emissioni nel ciclo di vita Well-to-Wheel, rispetto a un normale veicolo con motore a combustione interna. Tuttavia, gli automobilisti spesso non sanno se una stazione di ricarica pubblica produce elettricità verde o 'grigia' (da risorse non rinnovabili), dato che questa responsabilità ricade sugli operatori delle strutture.

I fornitori di 'elettricità verde' generano energia a emissioni zero utilizzando risorse naturali come l'energia eolica o solare, che viene poi convertita in energia elettrica.

Un registro indipendente autentica l'origine verde di ogni unità di energia prodotta, misurata in MWh, attraverso una certificazione.

"Hyundai è tra i primi a offrire la ricarica verde pubblica in Europa - ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - e integrando l'energia da fonti rinnovabili in Charge myHyundai, Hyundai sta contribuendo alla mobilità pulita e sostenibile per tutti. Questo garantisce un futuro sostenibile per le generazioni a venire, coerentemente con la nostra visione Progress for Humanity".