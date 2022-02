Audi, orizzonte è elettrico ma anche Diesel 'HVO'

L'orizzonte rimane è elettrico ma Audi punta anche alla maggiore sostenibilità dei dei suoi motori a combustione. la casa dei quattro anelli ha infatti messo mano ai sei cilindri Diesel Audi che sono ora predisposti per l'utilizzo del carburante rinnovabile HVO (olio vegetale idrotrattato). "Come indicato dal piano 'Vorsprung 2030' - ha affermato Oliver Hoffmann, Membro del Board per lo sviluppo tecnico di AUDI AG - dal 2026 Audi lancerà sul mercato globale esclusivamente nuovi modelli full electric. Al contempo, stiamo sviluppando l'attuale portfolio di motori a combustione in funzione di una superiore efficienza e minori emissioni. Una delle possibili soluzioni tecniche consiste nella compatibilità con l'utilizzo di carburanti sostenibili come l'HVO".

I motori V6 Diesel Audi con potenze sino a 286 CV prodotti da metà febbraio, possono quindi essere riforniti con il carburante HVO. L'olio vegetale idrotrattato è un combustibile sostenibile che permette una riduzione delle emissioni di CO2 tra il 70 e il 95% rispetto al Diesel fossile. Un ulteriore plus dell'HVO consiste nel numero di cetano più alto, a vantaggio di una combustione efficiente e pulita.

"Dato che il numero di cetano dell'HVO è superiore di circa il 30% rispetto allo standard - ha dichiarato Matthias Schober, Responsabile dello sviluppo dei propulsori Audi TFSI, TDI e PHEV con architettura a V - il rendimento termico risulta nettamente ottimizzato. Gli effetti positivi sono particolarmente evidenti in caso di avviamento a freddo. Prima di concedere il via libera al nuovo carburante, abbiamo testato gli effetti su molteplici componenti e rilevato tanto le prestazioni quanto le emissioni allo scarico, ottenendo risultati degni di nota".

Tutti i motori V6 Diesel Audi con potenze sino a 286 CV appartenenti alle gamme A4, A5, A6, A7, A8, Q7 e Q8 prodotti da metà febbraio 2022 possono essere riforniti con carburante HVO.

La compatibilità per Audi Q5 3.0 TDI seguirà all'inizio di marzo e successivamente sarà la volta dello step da 245 CV di Audi A6 allroad quattro. Quanto al Brand Volkswagen, il SUV Touareg nella configurazione da 231 CV può utilizzare il Diesel sostenibile. In Europa, l'HVO è compatibile anche con i motori Diesel a 4 cilindri di Audi A3, Audi Q2 e Audi Q3 prodotti da giugno 2021. Quanto ai modelli basati sulla piattaforma MLB, i quattro cilindri TDI delle gamme A4, A5, A6, A7 e Q5 possono essere riforniti con l'HVO da metà dello scorso anno in Svezia, Danimarca e Italia.