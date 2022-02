Volkswagen e-Up! Style Plus, ritorna la piccola elettrica

Piccolo è bello e spesso più facile da far capire e da vendere. È il caso della popolare Volkswagen e-Up! il modello elettrico entry-level che era stato 'congelato' alla fine del 2020 dalla Casa di Wolfsburg per poter smaltire nel 2021 un portafoglio ordini che prevedeva tempi di consegna fino a 16 mesi.

Dopo essere salita al secondo posto in Germania nella speciale classifica dei Bev (dietro alla Volkswagen ID.3) ed aver totalizzato complessivamente oltre 80mila immatricolazioni a livello global, la e-Up! torna nei configuratori del brand come modello d'ingresso al mondo delle Volkswagen elettriche - al prezzo in Germania di 26.895 euro - nel solo allestimento Style Plus.

Gradualmente, si legge nella nota, la piccola cittadina elettrica della Casa di Wolfsburg verrà lanciata ( o meglio ri-lanciata) in altri mercati europei, Italia compresa.

L'edizione 2022 della e-Up! Style Plus è dotata di un motore elettrico da 61 kW (83 Cv) e 210 Nm di coppia. Grazie al un basso consumo di energia - 12,7 kWh nel ciclo combinato ogni 100 chilometri - la batteria da 32,2 kWh offre un'autonomia WLTP di 258 chilometri .

Tra le altre dotazioni di serie, e-Up! Style Plus viene fornita con un cavo di ricarica CCS per la ricarica rapida, con il sistema di avviso di deviazione dalla corsia Lane Assist, con l'aria condizionata Climatronic, con il volante multifunzione rivestito in pelle e con i cerchi in lega leggera da 15 pollici Blade.

I tempi di ricarica della batteriea sono brevi: con una potenza di ricarica CC di 40 kW, sono sufficienti 60 minuti per ritornare all'80% di energia disponibile. Con la corrente alternata, una ricarica domestica da 7,2 kW richiede poco più di 4 ore per arrivare all'80%.