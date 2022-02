Concorso creativo The Electric Fueling Station of the Future

Come cambierà il panorama nelle zone urbane e soprattutto lungo le autostrade uando l'infrastruttura di ricarica per le auto elettriche avrà raggiunto i necessari livelli di diffusione? I tempi non sono ancora certi, ma i progetti che hanno vinto il concorso 'The Electric Fueling Station of the Future' lanciato da Electric Autonomy Canada e dalla Parkland Corporation permettono già di avere un'idea precisa del mutamento.