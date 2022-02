Test su strada per il commerciale Citroën ë-Jumpy Hydrogen

Con l'avvio dei test su strada aperta al pubblico e in condizioni di utilizzo normale dell'ë-Jumpy Hydrogen, la francese Citroen ha compiuto un importante passo in avanti nel campo della mobilità legata all'idrogeno per utilizzi professionali. I test sono in corso da gennaio presso la transalpina Suez nel distretto di Carcassone. Propulsore elettrico, sino a 4,4 kg di idrogeno nei serbatoi per percorrenze di 400 km e un pieno in pochi minuti per non avere problemi di attesa tra una consegna e l'altra, come avviene per le ricariche degli accumulatori tradizionali dei veicoli EV, sono le principali caratteristiche di questo futuristico commerciale leggero a celle a combustibile. Questa fase, chiariscono dalla Casa del Double Chevron, permetterà di verificare i pregi e gli eventuali difetti da risolvere nell'impiego commerciale per un mezzo a idrogeno, ottimizzandone i tempi di sfruttamento, la versatilità d'impiego, le modalità di ricarica. Da sottolineare, inoltre, come il livello di sviluppo delle celle a combustibile raggiunto dal gruppo Stellantis abbia permesso di innestare la tecnologia fuel cell sul Jumpy senza sacrificarne affatto le capacità lavorative rispetto alle varianti a gasolio: può caricare, infatti, 5,3 metri cubi per la versione di lunghezza media e 6,3 m3 per quella XL, con spazio a sufficienza per un europallet, ed è in grado di trasportare e trainare sino a una tonnellata di merci.

Con pompe di rifornimento a 700 bar il pieno dell'ë-Jumpy Hydrogen richiede 3 minuti, con stazioni a 350 bar nello stesso tempo si riempiono le bombole a metà. Una batteria agli ioni di litio da 10,5 kWh (ricaricabile con presa standard tramite la rete a 220V) assicura al veicolo energia extra in fase di accelerazione e sino a 50 km di percorrenza a carburante terminato, una 'riserva' elettrica che permette di portare a termine le consegne previste con la massima tranquillità.

L'autonomia di 400 km assicurata dalle celle a combustibile da 45 kW di potenza, sottolineano da Citroën, incontra le necessità del 44% degli utilizzatori di van compatti, che "solo occasionalmente percorrono più di 300 km al giorno". Nel comunicare l'avvio della fase di test, cominciata da Suez in gennaio, Richard Meyer, del reparto sviluppo strategia&Internazionale della divisione veicoli commerciali leggeri del Costruttore, ha sottolineato: "Citroën ë-Jumpy Hydrogen segna un nuovo passo avanti nella strategia di elettrificazione del marchio. Completa la nostra gamma di veicoli commerciali leggeri a emissioni zero, la più ampia sul mercato. Questa nuova soluzione combina le tecnologie delle batterie agli ioni di litio e delle celle a combustibile, per rispondere all'uso intenso dei professionisti grazie a un tempo di ricarica dell'idrogeno di soli tre minuti e un'autonomia di 400 km. Questa tecnologia svolgerà un ruolo essenziale nel lancio di soluzioni di mobilità a emissioni zero dedicate all'utilizzo professionale".