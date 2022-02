Audi, 'pacchetti' ricarica domestica anche per plug-in

I pacchetti per la ricarica domestica Audi si estendono ai modelli plug-in. Se nel 2014, con Audi A3 Sportback e-tron, la casa dei quattro anelli ha introdotto la prima compatta PHEV premium al mondo, ora il marchio estende alla gamma ibrida ricaricabile i pacchetti per la ricarica domestica Ready for e-tron e Ready for e-tron Pro, frutto della partnership tra Audi ed Enel X. Alla realizzazione della linea di alimentazione si accompagna l'installazione del sistema di ricarica Audi e-tron compact oppure della wallbox Enel X.

Proprio alla possibilità di ricaricare la batteria comodamente da casa, dove avviene il 90% delle ricariche sfruttando i tempi di fermo 'naturale' dell'auto, ad esempio di notte, è diretta la decisione di estendere ai modelli PHEV dei quattro anelli i 'pacchetti'. Per facilitare la vita di quanti guidano in modo sostenibile, Audi agevola anche l'accesso all' infrastruttura di ricarica pubblica e privata, con la possibilità di rifornire durante il viaggio grazie al servizio Audi e-tron Charging Service, che garantisce la fruizione di una vasta rete di colonnine (oltre 310.000, delle quali oltre 19mila in Italia) in 26 Paesi europei con un unico contratto e un'unica card oltre a beneficiare di condizioni agevolate per la rete ad alta capacità IONITY.

Quanto alla ricarica domestica, invece, grazie alla partnership con Enel X sono disponibili i pacchetti Ready for e-tron e Ready for e-tron Pro, ideati per i modelli full electric Audi e ora resi disponibili anche per la gamma plug-in.

Entrambi i pacchetti, successivamente all'esito positivo del sopralluogo domestico denominato Home Check Premium, affidato ai tecnici Enel X e volto a valutare la compatibilità dell'impianto elettrico, prevedono la realizzazione della linea di alimentazione con connessione a valle del contatore per una distanza massima di 15 metri.

A questo si accompagna l'installazione, nel primo caso, di una presa di tipo industriale e del sistema di ricarica Audi e-tron compact, di serie per tutti i modelli plug-in Audi, nel secondo caso della wallbox Enel X. Quest'ultima, denominata JuiceBox Pro Cellular con cavo integrato, è un'infrastruttura per la ricarica in corrente alternata con potenze di 7,4, 11 o 22 kW.