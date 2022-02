A Cagliari primo bus corto in Ue con pantografo elettrico

Nuovo autobus elettrico a Cagliari: è il primo dei sette mezzi con pantografo (ricarica attraverso linea filoviaria) che renderanno più "verde" la flotta del Ctm. La particolarità l'ha segnalata il presidente del consorzio pubblico di trasporto locale Carlo Arba: "È il primo autobus in Europa con pantografo - ha spiegato poco prima del taglio del nastro in piazza Matteotti - con queste dimensioni. E ora sono in arrivo altri sei mezzi della stessa tipologia". Un altro passo verso la elettrificazione completa: la flotta sarà dotata di dieci mezzi elettrici corti da sei metri: oltre ai tre già in linea (con ricarica con cavo elettrico), quattro saranno inseriti sulle linee 10 di Cagliari e tre sulle linee 40 a Quartu.

Presenti al battesimo del nuovo mezzo anche i sindaci di Cagliari e Quartu Paolo Truzzu e Graziano Milia. "Circa il 20% - ha continuato Arba - della flotta sarà già da oggi elettrico. E continueremo su questa strada". In arrivo l'acquisto di altri 18 autobus elettrici da 12 metri di nuova generazione: l'obiettivo è quello di arrivare al più presto al 30 per cento dei mezzi elettrici. "La mobilità sostenibile - ha detto Truzzu - e la riconversione energetica sono alcuni dei grandi temi che sto affrontando come sindaco di Cagliari e della Città metropolitana". Assegnati 108 milioni dal ministero delle infrastrutture: "Ci consentiranno- ha continuato il primo cittadino- di acquistare mezzi elettrici e a idrogeno, ma non solo: provvederemo anche all'acquisto e adeguamento delle infrastrutture".