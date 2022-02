Venezia punta al green con bus elettrici e a idrogeno

Venezia punta alla mobilità green grazie ai fondi Pnrr finanziando il rinnovo della 'flotta' dei bus con l'acquisto di 106 mezzi ad idrogeno e altri 33 elettrici. La Giunta comunale ha approvato la manifestazione di interesse da inviare al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità per avviare l'operazione. Il Comune di Venezia ha stanziato 87.451.102 euro da utilizzare per l'acquisto di 123 nuovi autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale urbano. Un investimento da portare a compimento entro il 30 giugno 2026 con un passaggio intermedio obbligatorio che vede l'acquisto e la messa in servizio di 33 di questi nuovi mezzi già entro la fine del 2024. "Venezia guarda al futuro e dimostra di cogliere le occasioni messe a disposizione dal Pnrr per dare un ulteriore chiaro segnale di ammodernamento e di tutela dell'ambiente - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - La decisione della Giunta di oggi è un segnale tangibile di quanto ci stiamo impegnando per la transizione ecologica nel nostro territorio".