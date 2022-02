Hyundai: al via il car-sharing residenziale con Ioniq 5

Dopo l'introduzione nel Regno Unito e in Spagna, Hyundai si avvia a introdurre il suo brand globale di mobilità Mocean anche nei Paesi Bassi. L'azienda sta per lanciare un servizio di car-sharing residenziale che sarà a disposizione dei residenti di un nuovo complesso abitativo a Utrecht. Questo progetto pilota sarà gestito da Hyundai in collaborazione con il partner locale di mobilità We Drive Solar.

In Olanda le soluzioni di mobilità alternativa sono diventate sempre più importanti per i quartieri più centrali delle città negli ultimi anni. In risposta a questa esigenza locale, Hyundai sta avviando un progetto pilota di car-sharing residenziale nella città di Utrecht, che sarà a disposizione degli abitanti di un nuovo complesso residenziale nel quartiere di Leidsche Rijn. Il programma di car-sharing sarà gestito sotto il marchio globale Mobility-as-a-Service (MaaS) di Hyundai, Mocean, in collaborazione con We Drive Solar, un partner locale di primo piano che integra soluzioni per la mobilità e sistemi energetici innovativi. Entrambe le aziende stanno progettando di cooperare a lungo termine e intendono espandere il progetto ad altre aree residenziali di Utrecht, così come ad altre città dei Paesi Bassi, nei prossimi anni. "Questo programma di car-sharing residenziale nei Paesi Bassi segna la fase successiva dello sviluppo del nostro brand di mobilità Mocean in Europa", ha affermato Ulrich Mechau, VP of Sales di Hyundai Motor Europe.

"Attraverso questo progetto pilota, dimostreremo che i modelli a zero emissioni, come IONIQ 5, svolgeranno un ruolo vitale nel contribuire alla riduzione della congestione e dell'inquinamento del centro delle città". Il complesso residenziale sostenibile che servirà da banco di prova per questo progetto è composto da 125 appartamenti. Per soddisfare le esigenze collettive dei residenti del complesso, Hyundai metterà a disposizione la sua Ioniq 5, prenotabile tramite un'applicazione mobile. Il progetto pilota funzionerà su abbonamento. Ogni abitazione all'interno del complesso residenziale riceverà un pacchetto di prova di IONIQ 5 di cinque ore al mese, che potrà essere attivato in qualsiasi momento. Dopo l'attivazione, le cinque ore potranno essere suddivise in più corse. I residenti che aderiscono al servizio e che desiderano estendere il loro utilizzo oltre il pacchetto base, possono passare a un altro modello di abbonamento, che può includere fino a 192 ore al mese. "Con questa ulteriore estensione del servizio Mocean, Hyundai dimostra ancora una volta la sua leadership nelle soluzioni di mobilità a zero emissioni", ha dichiarato Liran Golan, Head of Future Mobility di Hyundai Motor Europe. "Questo progetto è l'esempio perfetto di come Hyundai collega i suoi servizi di mobilità con una flotta completamente elettrica e supporta le comunità nello sviluppo sostenibile".