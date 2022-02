Da Mercedes una walbox per il pieno di veicoli EV e plug-in

Al lancio in Europa da aprile di quest'anno, la wallbox di Mercedes-Benz per la ricarica casalinga di veicoli elettrici e ibridi plug-in promette tempi rapidissimi per il pieno di energia. Gestibile anche a distanza con il telefonino o con il tablet attraverso la Mercedes Me App, la stazione domestica della Stella permette rifornimenti con potenze sino a 22 kW. Con lo smartphone è possibile controllare lo stato di ricarica, avviare o interrompere la procedura.

Inoltre, sempre grazie all'app, si può leggere a distanza il contatore e verificare lo storico dei rifornimenti effettuati, per avere sempre sotto controllo consumi e spese.

Dalla Filiale della Casa tedesca chiariscono: "Gli utenti possono collegarla alla propria connessione Internet tramite cavo Ethernet o WiFi. È tecnicamente predisposta per ricevere aggiornamenti software 'over-the-air', attraverso la connessione Internet del cliente. In questo modo è possibile aggiungere continuamente ulteriori funzioni, per esempio il controllo degli accessi con RFID o l'integrazione intelligente della Wallbox nella rete energetica e nel sistema di gestione dell'energia del cliente".

Utilizzabile anche con veicoli di altre marche, caratterizzata da un design particolarmente curato, la Wallbox Mercedes-Benz viene proposta in Germania a 990 euro inclusa Iva (al 19%), dove verrà distribuita attraverso la rete di concessionari. Sarà consegnata con un cavo di ricarica da sei metri collegato in modo permanente con una spina di tipo 2. La stazione domestica della Stella sarà a breve offerta anche nel nostro Paese, con un servizio di installazione messo a punto con un partner internazionale.