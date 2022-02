Hyundai Ioniq 5: disponibile la nuova batteria da 77,4 kWh

A pochi mesi dal lancio, Hyundai annuncia novità importanti per il model year 2023 del Suv elettrico Ioniq 5. La versione aggiornata sarà equipaggiata con una nuova batteria da 77,4 kWh. Inoltre, l'auto presenterà alcune nuove caratteristiche, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di guida del crossover 100% elettrico di medie dimensioni, tra cui il condizionamento della batteria e gli specchietti digitali dotati di videocamera.

La Ioniq 5 è stata presentata a livello globale nel febbraio 2021. Il primo modello basato sulla Electric Global Modular Platform (E-GMP), è stato subito molto apprezzato sia dai giornalisti sia dai clienti Hyundai, tanto da essere eletta tra le finaliste del prestigioso premio Car of the Year 2022 e di vincerre il German Car of the Year. "Ioniq 5 ha dimostrato di essere di grande successo nei 12 mesi trascorsi dal suo lancio, sia in termini di vendite che di costruzione del brand.

Il segmento sta diventando sempre più competitivo e noi offriremo funzionalità avanzate su Ioniq5 per confermare la nostra posizione di leader tecnologico nell'industria automobilistica" ha dichiarato Andreas-Christoph Hofmann Vice President Marketing and Product di Hyundai. Come accennato, Ioniq 5 sarà dotata per la prima volta di specchietti digitali interni ed esterni con videocamera.

Il Digital Centre Mirror (DCM) ottimizza la visibilità fornendo una visuale posteriore panoramica senza ostacoli dell'auto, grazie alla telecamera DCM installata sotto lo spoiler posteriore. La versione aggiornata del crossover 100% elettrico di medie dimensioni offrirà anche i Digital Side Mirrors (DSM). Già disponibile per il modello Ioniq5 con specifiche commercializzate in Corea, questa caratteristica high-tech sarà per la prima volta disponibile in Europa in un veicolo del Gruppo Hyundai.

I DSM riducono la resistenza dell'aria e forniscono ai clienti Ioniq5 una visione posteriore nitida, anche in caso di maltempo. Inoltre, la nuova funzione di condizionamento della batteria consentirà a Ioniq5 di adattare automaticamente la temperatura della batteria durante il viaggio, per garantire condizioni di ricarica ottimali quando si raggiunge il punto di ricarica. Questo offre migliori prestazioni di ricarica nelle condizioni ambientali più fredde. La funzione si attiva automaticamente quando un punto di ricarica viene inserito nel sistema di navigazione del veicolo, utilizzando il percorso collegato.

La funzione Smart Frequency Dampers (SFD) migliorerà la risposta delle sospensioni dell'asse anteriore e posteriore per aumentare il comfort di guida. Dal punto di vista del design, l'aggiornamento di Ioniq5 sarà caratterizzato da nuove opzioni, che includono i paraurti neri non verniciati con guarnizioni nere associati ai fari full LED premium. Ioniq5 model year 2023 sarà disponibile per i clienti europei nella seconda metà del 2022.