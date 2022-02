Telepass: offerta sharing mobility con i monopattini Voi Technology

Telepass continua l'ampliamento dei servizi di sharing mobility attraverso l'introduzione dei monopattini elettrici di Voi Technology, operatore in micromobilità in Europa e presente in Italia da oltre un anno a Roma, Milano, Torino, Modena e Reggio Emilia. Con Voi, Telepass amplia ulteriormente l'offerta di opzioni per spostamenti efficienti, green e del primo ed ultimo miglio del proprio percorso. I servizi di Voi Technology sono utilizzabili da oggi attraverso l'app Telepass Pay, in aggiunta alla app "Voi".

A partire da oggi, per noleggiare un monopattino Voi sarà sufficiente essere cliente Telepass Pay, entrare nell'applicazione mobile gratuita Telepass Pay - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all'interno dell'area operativa Voi della Città, facilmente riconoscibile dalla mappa in-app, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu. Il noleggio dei monopattini elettrici di Voi tramite l'app Telepass Pay è attualmente disponibile nelle città di Roma, Milano, Torino, Modena e Reggio Emilia.

Voi Technology è attiva in oltre 70 città di 11 paesi europei. Ad oggi ha più di 6 milioni di utenti attivi che hanno effettuato più di 90 milioni di corse. Ha da poco celebrato un anno dal suo ingresso nel mercato italiano, aprendo il servizio nella sua quinta città, Modena.

"Con l'ingresso dei monopattini in sharing di Voi, nel nostro ecosistema di mobilità integrata - ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales & Marketing Officer di Telepass - si amplia l'offerta di sharing mobility per spostarsi in modo alternativo e green. La nostra mission è facilitare la vita delle persone attraverso una nuova esperienza di mobilità e con i monopattini di Voi aggiungiamo un nuovo tassello a questo obiettivo. Telepass è ormai molto di più di quanto si pensi, non è più solo pagamento del pedaggio autostradale". Da parte sua Magdalena Krenek, General Manager Italia di Voi Technology ha commentato: "Telepass Pay, con la sua vasta offerta di mobilità incentiva la multimodalità. Questa partnership ci darà l'opportunità di offrire il nostro servizio di micro mobilità all'avanguardia, grazie a veicoli di ultima generazione e continua evoluzione tecnologica, agli utenti di Telepass Pay in tutta la Penisola. Il raggiungimento di un pubblico così ampio ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di creare città libere dall'inquinamento e dal traffico".