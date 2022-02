Mobilità: Enel X, prima ricarica ultra veloce nel trevigiano

Il pieno di energia elettrica in modo rapido e comodo diventa realtà a Mogliano Veneto (Treviso) dove Enel X, la Global Business line del Gruppo Enel che offre servizi per accelerare l'innovazione e guidare la transizione energetica, ha attivato la sua prima stazione di ricarica Ultra veloce in provincia di Treviso.

L'infrastruttura di ricarica High Power Charger (Hpc) è stata installata presso il Double Tree by Hilton Venice North, posto nelle immediate vicinanze di un crocevia autostradale strategico per il turismo, e sarà accessibile a tutti gli utilizzatori di veicoli elettrici.

Le infrastrutture di ricarica nella stazione di Mogliano, due JuicePump Ultra 150 ed una JuicePump Ultra 300, ciascuna in grado di ricaricare contemporaneamente due veicoli, consentiranno di effettuare un "pit stop energetico" in soli 20 minuti.

L'iniziativa fa parte di un progetto nazionale ispirato alla crescente domanda di turismo sostenibile. Ad oggi nove differenti location hanno già visto l'installazione delle infrastrutture di ricarica Ultra Fast di Enel. Queste nuove installazioni si aggiungono ai 752 punti di ricarica già installati da Enel in Veneto ed utilizzabili attraverso l'app JuicePass.