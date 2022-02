Terna: 220 veicoli elettrici per flotta aziendale

Terna ha rinnovato la flotta aziendale con oltre mille nuovi veicoli 220 dei quali elettrici . L'azienda guidata da Stefano Donnarumma ha, infatti, aggiudicato il bando di gara europeo per mezzi operativi che aveva indetto nei mesi scorsi con l'obiettivo di rinnovare il proprio parco auto tramite il noleggio a lungo termine di automobili, furgoni, fuoristrada.

Tutte le sedi aziendali presenti sul territorio nazionale sono state coinvolte per attribuire, alle singole squadre operative nell'ambito di linee e stazioni elettriche, il profilo tecnico dell'automezzo più adatto a garantire una rete sempre più affidabile ed efficiente. I nuovi mezzi dovranno integrarsi con le strumentazioni tecniche del corporate car sharing aziendale che prevede, tra l'altro, la possibilità di prenotare gli autoveicoli con una App, di monitorare l'utilizzo degli asset aziendali e di garantire un'assistenza h24, 7 giorni su 7, agli operativi in servizio.