In Norvegia test di linea con bus elettrici a guida autonoma

Dal prossimo aprile l'amministrazione norvegese di Stavangen avvierà una sperimentazione per l'utilizzo come servizio di linea su strade aperte al traffico di bus elettrici a guida autonoma di grandi dimensioni.

Si tratta di automezzi e-Atak, prodotti dalla turca Karsan, lunghi 8,3 metri e in grado di trasportare sino a 52 passeggeri, di cui fino a 21 seduti.

I test dureranno due anni e prevedono tracciati sia urbani sia extraurbani. Durante tale periodo siederà comunque al posto guida un autista pronto in caso di emergenza a prendere i comandi del mezzo.

Dotato di sistemi a guida autonoma di livello 4, in grado di funzionare sia di giorno sia di notte, il bus può muoversi senza intervento umano su un tracciato prestabilito, raggiungendo una velocità massima di 50 km/h. Tracciato che deve essere prima compiuto da un autista per permettere ai sistemi di bordo di ottimizzare la conduzione del veicolo in maniera self-driving.

Sviluppato da Adastec, il sistema di guida autonoma di bordo si avvale di dispositivi di scansione laser di tipo LiDar con gittata di 120 metri, di radar che individuano oggetti/esseri viventi in movimento sino a 160 metri di distanza e di varie telecamere, anche di tipo a rilevamento di calore, oltre che di sensori e accelerometri. Le informazione raccolte con i sistemi di bordo vengono elaborate e gestite in accordo con quelle provenienti dal navigatore satellitare gps e con le informazioni sul traffico inviate tramite 'Cloud' dalle infrastrutture stradali, così da far condurre al cervellone elettronico di comando il bus in sicurezza e in autonomia.

Mosso da un motore elettrico da 230 kW di potenza e 2.500 Nm di coppia, l'e-Atak Autonomous è dotato di batterie agli ioni di litio da 220 kWh, sviluppate in collaborazione con BMW: assicurano un'autonomia di 300 km per ciclo di ricarica che può durare da 3 a 5 ore, a seconda si utilizzi energia con corrente AC o DC.