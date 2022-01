Mobilize: ampliati i car sharing 100% elettrici in Italia

Mobilize, il brand del Gruppo Renault dedicato alle soluzioni di mobilità condivisa e sostenibile, continua la sua espansione in Italia con l'inaugurazione di un car-sharing 100% elettrico ad Empoli. In presenza dell’Assessore alla Smart City, Antonio Ponzo Pellegrini, è stato presentato il lancio del primo Car Sharing 100% elettrico in Toscana brandizzato Mobilize Share e gestito direttamente dalla storica concessionaria Tinghi Motors. A partire dal mese di gennaio, una flotta di ben 15 ZOE E-Tech Electric è a disposizione dei cittadini nel Comune di Empoli. Le istituzioni locali hanno collaborato con entusiasmo all’iniziativa, con il supporto del fornitore di energia Enegan, disponendo dieci stazioni totalmente dedicate al car sharing Mobilize Share, nelle quali i clienti potranno prelevare e riconsegnare le vetture in qualsiasi ora e giorno della settimana.

Oltre alla flotta di Renault ZOE E-Tech Electric nella città di Empoli, la Concessionaria ha sviluppato un’importante partnership con Villa Petriolo, elegante tenuta biologica e sostenibile alle porte della città, per offrire un servizio 100% green ai propri ospiti. Durante il soggiorno, gli ospiti potranno beneficiare di un esclusivo servizio di car sharing, prenotando tramite l’App dedicata “Share by MOBILIZE” una delle 2 Renault ZOE E-Tech Electric a disposizione, per raggiungere e visitare le suggestive location della Toscana e vivere un’esperienza full electric. Questo business dedicato al mondo delle aziende operanti nel settore del turismo ed attente alle problematiche riguardanti la sostenibilità energetica è il primo passo per scoprire nuovi mercati. Ad Empoli, e nei comuni limitrofi, il car sharing 100% elettrico, lanciato sotto il Brand Mobilize e gestito direttamente dalla concessionaria del Gruppo Renault Tinghi Motors, utilizzerà la formula denominata Station Based Round Trip.

Questa soluzione di mobilità si contraddistingue per avere una gestione basata su parcheggi dedicati (stations) nei punti strategici della città, in cui i clienti possono trovare le vetture ed in cui riconsegnarle a fine corsa, con il vantaggio di trovare sempre il posto. Grazie anche all’APP dedicata “Share by MOBILIZE”, il cliente può verificare la disponibilità della vettura, il livello di ricarica e prenotare la Renault ZOE E-Tech Electric nella stazione più vicina alle proprie esigenze. Le 15 ZOE E-Tech Electric saranno costantemente monitorate da personale dedicato per garantire sempre un corretto livello di ricarica della batteria. Inoltre, particolare attenzione sarà prestata all’aspetto legato alla sanificazione e pulizia delle vetture, soprattutto in un contesto sanitario come quello attuale. I vantaggi per l’utilizzatore, all’interno dei comuni che aderiscono all’iniziativa, sono molteplici: parcheggi gratuiti, possibilità di percorrere le corsie preferenziali e libero accesso alla ZTL.