Helbiz, si allarga collaborazione con Vmoto Soco

Si allarga la collaborazione tra Helbiz e Vmoto Soco. Le due aziende, la prima dedicata alla micromobilità e la seconda nella produzione di veicoli elettrici a due ruote di alta qualità, hanno infatti annunciato un'espansione delle proprie attività condivise. Vmoto Soco è presente nel settore dei ciclomotori e motocicli elettrici in tutto il mondo, con filiali in 29 Paesi tra Asia, Europa, Sud Africa, Sud America e, più di recente, anche in Nord America, con sedi operative in Cina, Olanda e Italia.

I nuovi termini di collaborazione prevedono la fornitura di 2000 veicoli elettrici da parte della divisione Fleet di Vmoto, che Helbiz distribuirà sul territorio italiano, nelle città in cui è presente con il proprio servizio di sharing. "La strategia messa in atto attraverso la partnership con Vmoto Soco dimostra ancora una volta il nostro impegno verso una mobilità sempre più smart e sostenibile - ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz EMEA - e questa nuova fornitura ci permette inoltre di ampliare e consolidare la nostra presenza sul territorio italiano, fornendo un servizio di sharing sicuro e performante".

"Siamo estremamente felici e orgogliosi di poter ampliare la partnership nata con Helbiz Kitchen su Milano - ha dichiarato invece Graziano Milone, CMO, President Strategy & Business Development Vmoto Soco International - supportando un'azienda importante come Helbiz nella mission di porre la mobilità elettrica come elemento chiave delle moderne città, per guidare il processo di transizione ecologica". Con la scelta di Vmoto Soco come fornitore, Helbiz avrà così la possibilità di portare avanti due suoi obiettivi, come la mobilità urbana e il delivery, con Helbiz Kitchen.