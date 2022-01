Ford Mustang Mach-E GT diventa auto della Polizia a New York

Un comunicato del New York City Department of Citywide Administrative Services (DCAS) lo definisce un "investimento che farà storia". E' quello che sta per far entrare nei garage della Polizia metropolitana e di altri corpi municipali (New York City Sheriff’s Office, Department of Correction, Department of Parks and Recreation, Department of Environmental Protection, NYC Emergency Management, DCAS Police e Chief Medical Examine) una flotta di 184 Ford Mustang Mach-E GT a propulsione completamente elettrica.

Il contratto prevede, a fronte di un pagamento di oltre 11,5 milioni di dollari, la consegna di queste nuove auto per il noto New York Police Department (NYPD) e gli altri utilizzatori a partire dal prossimo 30 giugno e rientra nella strategia dei servizi amministrativi di New York per un passaggio della flotta municipale al 'full electric' entro il 2035.

“Ogni singolo veicolo della città che viene elettrificato è un passo avanti per proseguire nel cammino verso un aria pulita e una New York rispettosa del clima - ha affermato Ben Furnas, direttore dell'Ufficio per il clima e la sostenibilità del sindaco di New York - Con l'annuncio di oggi, ci stiamo assicurando che le nostre forze dell'ordine e i veicoli di pattuglia si allontanino dai combustibili fossili del passato e viaggino verso un futuro più verde".

Il solo NYPD gestisce oltre 6.200 auto in una flotta cittadina che conta quasi 30.000 veicoli. Questo ordine sarà il più grande acquisto di mezzi completamente elettrici per le forze dell'ordine e aprirà la strada alla transizione all'elettrico entro il 2035.

Le Ford Mustang Mach-E GT completamente elettriche saranno allestite secondo le specifiche fissate dall'amministrazione di New York (compresa una personalizzazione del vano di carico per consentire lo stoccaggio delle attrezzature di emergenza) e garantiranno 270 miglia - cioè 435 km - per autonomia.

Ad oggi, il DCAS ha installato 29 colonnine di ricarica rapide nei parcheggi riservati alle auto dell'NYPD e altri 103 caricabatterie rapidi in tutta la città, a cui quest'anno si aggiungeranno altre 275 unità di ricarica.

La spesa relativa alle Ford Mustang Mach-E fa parte dei 420 milioni di dollari di investimenti annunciati la scorsa settimana, i più grandi nella storia per elettrificare una flotta di veicoli pubblici. Questo programma include anche l'acquisto di oltre 1.250 veicoli elettrici nel 2022 e l'installazione di almeno 1.776 punti di ricarica rapidi in tutta la città entro il 2030.

DCAS metterà a disposizione del pubblico almeno 100 delle 1.776 colonnine rapide annunciate. Previsti anche 180 carport solari e caricatori portatili che possono essere spostati da un luogo all'altro, per supportare sia la ricarica flessibile che quella di emergenza.