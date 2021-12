Test sulla strada-parco con nuovi bus elettrici Tua

Presentati a Pescara cinque nuovi autobus elettrici della Tua entrati di recente a far parte del parco mezzi della società del Trasporto unico abruzzese. I "Rampini Ale' E80" saranno dai prossimi giorni in esercizio sulla intera rete viaria cittadina e, in prospettiva, una volta completati i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di marciapiedi, pensiline e piazzole, verranno impiegati anche sulla strada-parco. Alla presentazione, nell'ambito della quale c'è stato anche un tour lungo la strada parco, hanno preso parte i sindaci di Pescara e Montesilvano, Carlo Masci e Ottavio De Martinis, gli assessori comunali pescaresi Gianni Santilli e Luigi Albore Mascia e, per la Tua, il presidente Gianfranco Giuliante e il direttore generale Massimo Di Pasquale. "Il test - fa sapere il Comune di Pescara - ha dato esito molto positivo in ordine ai tempi di percorrenza per coprire il tracciato che dal terminal bus di Pescara ha raggiunto il Pala Dean Martin di Montesilvano, nell'area a ridosso dei grandi alberghi; è stato infatti calcolato per difetto un abbattimento del 40% circa del minutaggio per coprire il tragitto rispetto alle attuali modalità, pubbliche e private, di spostamento".