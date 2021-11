A Bologna van on demand di E-Gap per ricarica auto elettriche

Da oggi a Bologna un van 100%green di E-GAP, operatore di ricarica mobile e on-demand per auto elettriche, potrà raggiungere i veicoli elettrici del capoluogo e ricaricarli anche in assenza del guidatore. Il servizio, già disponibile a Milano e Roma dal 2019, è prenotabile tramite l'omonima app.

"Il lancio di E-GAP a Bologna - ha affermato Daniele Camponeschi, Founder di E-GAP - è solo la prima tappa di un percorso di crescita che vedrà l'espansione del servizio in Italia, Europa e Stati Uniti, nei prossimi 3 anni, grazie a un investimento di 200 milioni di euro".