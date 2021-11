Helbiz One-S, anteprima mondiale ad Eicma

Anteprima mondiale per il nuovo monopattino Helbiz One-S ad Eicma. In occasione della sua prima partecipazione al salone milanese dedicato alle due ruote, l'azienda leader nel settore della micromobilità ha presentatoi Helbiz One-S, il primo monopattino elettrico 100% made in Italy destinato allo sharing Helbiz anticipa il mercato, presentando in anteprima mondiale il nuovissimo ONE-S, il primo monopattino elettrico per lo sharing caratterizzato da un design 100% made in Italy.

Il modello è caratterizzato da un design pulito, ma allo stesso tempo funzionale, con luci, frecce, cavi e fili completamente integrati. Il telaio in alluminio è progettato con geometrie specifiche per aumentare la sicurezza ed il comfort, mentre la pedana allungata ed allargata migliora la stabilità e la posizione di guida. One-S è dotato di doppia sospensione, anteriore e posteriore, ruote alte con specifici pneumatici antiforatura, doppio freno a disco, anteriore e posteriore, e freno elettronico rigenerativo. Sarà inoltre dotato di un motore elettrico da 500W, che faciliterà l'esperienza di guida del cliente su qualunque tipo di percorso, con pendenze fino al 12%.

Per migliorarne ancora di più la sicurezza di guida, il monopattino è equipaggiato con un sistema IoT di ultima generazione, nonché di doppia telecamera: la prima, anteriore, aiuta a capire con più precisione la posizione del veicolo e come questo è stato posteggiato; la seconda, puntata verso il guidatore, sarà utile soprattutto per evitare infrazioni come la guida in due. Infine, luci e frecce sono state progettate per migliorare la visibilità. Helbiz One-S sarà disponibile in sharing nel corso del 2022.