Hyundai: svelato il nuovo concept SEVEN

Hyundai ha presentato SEVEN, il nuovo concept svelato all' AutoMobility 2021 di Los Angeles. Sarà esposto nello stand Hyundai del LA Convention Center dal 19 al 28 novembre, insieme ad altri modelli leader del segmento come IONIQ 5. Dopo la concept 45 nel 2019 e Prophecy nel 2020, il prototipo SEVEN apre un nuovo capitolo per il brand IONIQ, la famiglia di Hyundai dedicata ai veicoli elettrici a batteria.

SEVEN è anche una rappresentazione dell'impegno di Hyundai per la neutralità carbonica entro il 2045. "Illustra la visione creativa e l'avanzato sviluppo tecnologico di Hyundai per il nostro futuro della mobilità elettrificata", ha detto Jose Munoz, President e CEO di Hyundai Motor North America. "Il suo innovativo spazio interno, il powertrain ecologico e le tecnologie di sicurezza e comfort all'avanguardia rivelano un futuro emozionante per i clienti SUV di Hyundai".

Il concept SEVEN è costruito sulla piattaforma E-GMP (Electric-Global Modular Platform) di Hyundai, un'architettura dedicata ai veicoli elettrici a batteria. Il passo lungo della E-GMP e il pavimento piatto della piattaforma rendono possibile una classe completamente nuova di veicoli che offre nuove esperienze ai clienti. SEVEN presenta una silhouette aerodinamicamente pura che si discosta istintivamente da un tipico SUV. Il bordo basso anteriore del cofano, la linea continua e aerodinamica del tetto, e il passo allungato comunicano una chiara rottura con i tradizionali SUV alimentati da motori a combustione interna.

La priorità del design degli interni di SEVEN risiede nell'innovazione dello spazio, che offre ai clienti una maggiore libertà come mai vista prima. Il passo della SEVEN raggiunge i 3,2 metri, grazie allo spunto progettuale di spingere le ruote verso l'esterno per estendere il più possibile il passo. SEVEN incarna anche la visione futura di Hyundai della mobilità autonoma. Il sedile del conducente è dotato di una leva di comando retrattile che si nasconde quando non viene utilizzata.

Senza la necessità del consueto equipaggiamento di guida, l'abitacolo ultrasottile e gli schermi integrati creano un'esperienza simile a un salotto. La disposizione dei sedili è diversa da quella dei SUV tradizionali, con poltrone lounge girevoli e un sedile a panca curvo. Questa disposizione dei sedili può essere personalizzata a seconda delle modalità di guida o di guida autonoma. Il tetto panoramico del concept presenta uno schermo panoramico che non solo mostra vari contenuti in base ai gusti dei suoi passeggeri, ma cambia anche l'atmosfera interna generale, per garantire il massimo relax e piacere durante il viaggio. "SEVEN osa uscire dai sentieri battuti", ha dichiarato SangYup Lee, Senior Vice President e Head of Hyundai Global Design. "SEVEN apre la strada a ciò che un SUV ha bisogno di diventare nell'era EV con una forma aerodinamica unica e pura che non compromette la sua personalità robusta. Gli interni aprono a una nuova dimensione di spazio che si prende cura del passeggero come un living space per la famiglia".