Hyundai rende omaggio all'ammiraglia Grandeur del 1986

Hyundai festeggia il 35° anniversario della sua berlina ammiraglia Grandeur del 1986 con un restauro che guarda al futuro strizzando l'occhio al passato.

I designer di Hyundai hanno reinterpretato la Grandeur di prima generazione come un'auto completamente elettrica con l'illuminazione esterna Parametric Pixel, già introdotta sulla IONIQ 5, oltre ad un interno rivestito di velluto bordeaux e pelle Nappa. La carrozzeria della Heritage Series Grandeur ha preservato il suo fascino retrò pur presentando aggiornamenti come i nuovi specchietti laterali, cerchi privi di aperture, finitura esterna a tutto perimetro e fari a LED in stile pixel, che rimandano all'utilizzo del powertrain elettrico di Hyundai.



Per gli interni della Heritage Series Grandeur, i progettisti hanno applicato il tema concettuale "Newtro (newness + retro)" con un'illuminazione color bronzo che ricorda le apparecchiature audio d'epoca. I sedili anteriori sono rivestiti di velluto bordeaux, ispirato alla Grandeur originale, con un tocco di pelle Nappa color rame cucita e legata sul retro. Il bracciolo della console centrale contiene un vano nascosto a scomparsa per riporre oggetti di valore. I designer hanno integrato in maniera armonica le più avanzate tecnologie a un hardware retro-cool.

Quadranti e pulsanti sul cruscotto sono stati sostituiti con un display touch-screen piatto e ultra-ampio, mentre il volante a razza singola ed il selettore di marcia in stile aeroplano mantengono il legame con gli anni '80. L'ambiente è illuminato da una luce ambientale color bronzo, riflessa dagli "specchi Infinity" che enfatizzano la sensazione di spazio nel divanetto posteriore. Dopo aver re-immaginato la Pony del 1975 e la Grandeur del 1986 come EV concepts, i designer Hyundai continueranno a riscoprire i valori dell'eredità del brand attraverso altre Heritage Series. "Mentre i nostri designer concepiscono il futuro, è importante guardare indietro a ciò che abbiamo creato in passato e trovare ispirazione in esso", ha detto Hak-soo Ha, Head of Interior Group di Hyundai Design Center. "Con la Heritage Series Grandeur, i nostri designer hanno reinterpretato una parte importante della storia di Hyundai come una miscela meravigliosamente unica di vintage e contemporaneo, che riflette le possibilità illimitate della nostra era EV".

Hyundai Heritage Series Grandeur è in mostra allo Hyundai Motorstudio Goyang fino al 14 novembre, e si sposterà successivamente al Motorstudio di Seoul, dal 16 al 21 novembre.