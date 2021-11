In Lombardia l'auto elettrica si ricarica al supermarket

Ricaricare l'auto elettrica nel parcheggio del supermercato, nel tempo di una spesa: in Lombardia sarà presto possibile, grazie all'accordo tra Enel X e Coop. La partnership prevede la realizzazione, da qui al 2022, di 41 stazioni di ricarica in altrettante aree sosta adiacenti ai punti vendita della rete Coop Lombardia. Di queste, ben 19 saranno Hpc (High Power Charger) Ultrafast da 150 a 300 kw, l'ultima risposta tecnologica che permette l'ottimizzazione dei tempi di rifornimento delle vetture elettriche.

Il primo impianto ad essere attivato, nelle prossime settimane, si trova nel parcheggio all'esterno dello store di Opera, dove sono già state installate due colonnine Enel X ad alta potenza con quattro postazioni di ricarica in parallelo.

Altri cantieri sono partiti ad ottobre ed entro la fine dell'anno si prevede l'apertura degli impianti presso gli store di Milano Baggio e a Cantù.

"Siamo orgogliosi della collaborazione con Coop, una realtà all'avanguardia e da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera. L'accordo siglato è un passo importante nel percorso di sostegno e sviluppo della mobilità elettrica: il futuro dei trasporti è green", ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile e-Mobility Enel X Italia.

"Siamo i primi nella grande distribuzione. Coop da sempre è attenta alla qualità dei prodotti e al loro impatto, per il miglioramento delle condizioni ambientali del territorio. Per noi quindi è stato naturale pensare ad un accordo con Enel X quale partner di assoluta garanzia e importanza, che consentirà ai nostri soci e clienti di trovare nei nostri punti di vendita, un servizio di ricarica elettrica davvero all'avanguardia", ha aggiunto Daniele Ferrè, presidente del Consiglio di amministrazione di Coop Lombardia.