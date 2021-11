Helbiz: tutti i mezzi disponibili sull'app myCicero

Non solo monopattini, ma anche bici elettriche, scooter ed altri servizi dedicati alla micromobilità di Helbiz saranno visibili sulla App myCicero. La partnership siglata tra Helbiz, prima azienda del settore ad essere quotata al Nasdaq, e l'app per la mobilità più diffusa in Italia di myCicero, sarà attiva a partire dai primi mesi del 2022.

I servizi di sharing firmati Helbiz si aggiungeranno a quelli già presenti su myCicero, ovvero la possibilità di pagare il parcheggio e muoversi con il trasporto pubblico locale, i treni, le lunghe percorrenze su gomma ed i taxi. Un bel passo in avanti per gli utenti, che per muoversi potranno contare su un'ampia rosa di opzioni racchiuse in un'unica schermata.

"Siamo molto felici di questo accordo con myCicero e crediamo che questa app supporti i clienti nella ricerca di mezzi di trasporto sicuri, efficienti e sostenibili - dice Ruggero Cipriani Foresio, chief marketing officer di Helbiz - Stiamo lavorando incessantemente per realizzare il nostro sogno e la nostra visione delle nuove città smart, in cui siano ben integrate tutte le modalità di mobilità, e questa partnership rafforza la nostra visione di intermobilità urbana".

Gli fa eco Giulia Fanesi, marketing manager di myCicero: "La partnership con Helbiz aggiunge un tassello importante all'offerta myCicero. L'integrazione dei servizi di sharing ci consentirà di offrire un'esperienza di viaggio sempre più completa e vicina alle esigenze dei nostri utenti".