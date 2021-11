Flixbus: entro 2024 primi bus ad idrogeno su lungo raggio

Entro il 2024, FlixMobility punta a lanciare i primi bus a idrogeno verde sul lungo raggio in Europa. Lo annuncia la società in una nota.

Il progetto, fondato sulla collaborazione tra FlixMobility, Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems e ZF Friedrichshafen AG, riguarda la realizzazione di un sistema di celle a combustibile ad alta prestazione per autobus a lunga percorrenza, per garantire, in futuro, soluzioni di mobilità a zero emissioni sulle lunghe tratte.

«Con questo progetto, continuiamo a perseguire l'obiettivo di offrire a sempre più persone una soluzione di viaggio in grado di coniugare efficacemente sostenibilità ed economicità», ha detto André Schwämmlein, fondatore e amministratore delegato di FlixMobility.

Il consorzio del progetto ha ufficialmente ottenuto la UIA (non-binding letter of intent) del ministero federale dei Trasporti e dell'Infrastruttura Digitale tedesco.