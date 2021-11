Arrivano a Cagliari i bus del Ctm da 18 metri full hybrid

Ecocompatibili, silenziosi, luminosi, capienti e confortevoli per i passeggeri. Arrivano a Cagliari tre dei nuovi 5 autobus da 18 metri full hybrid di Iveco di ultimissima generazione entrati nella flotta del Ctm.

Sono stati presentati oggi al T- Hotel nel corso della conferenza stampa di Legambiente per illustrare i dati di Ecosistema Urbano - Il Sole 24 ore. Saranno presto attivi con tutta probabilità sulla linea 19.

"Un parco mezzi sempre più green, un altro passo avanti verso la transizione energetica con l'obbiettivo di una flotta full elettrica entro il 2030 - ha sottolineato il presidente del Ctm Carlo Andrea Arba - Il progetto costerà 156 milioni di euro". I veicoli full hybrid hanno un'altissima capacità di ricarica delle batterie elettriche che consentono un marginale utilizzo del motore diesel. Hanno una capienza di 150 posti di cui 37 a sedere e due postazioni riservate alle persone con disabilità e passeggini. Oltre a questi cinque si attendono altri 7 bus 100% elettrici da sei metri.

"La città di Cagliari e il Ctm sono riusciti ad ottenere un secondo posto nel rapporto di Ecosistema Urbano sull'offerta di trasporto pubblico annuale tra le città medie, 43 vetture-Km/abitanti, mentre in pre-pandemia erano 56 vetture-km/abitanti, con 147 viaggi l'anno rispetto ai 199 pre-pandemia, e nonostante il momento storico nel quale il trasporto pubblico locale in tutta Italia è stato ed è ancora in sofferenza a causa della pandemia e delle riduzioni sul servizio", ha aggiunto Arba, annunciando l'avvio delle selezioni per le due graduatorie da cui attingere conducenti esperti e conducenti da formare.

"I nostri passeggeri ci hanno dato e ci stanno dando fiducia anche se non abbiamo ancora raggiunto gli stessi numeri di passeggeri del pre-pandemia", ha detto il direttore generale del Ctm, Bruno Useli, nel mettere in rilievo le campagne di comunicazione sulla sicurezza del trasporto pubblico: sanificazioni dei mezzi, compresi i filtri dell'aria condizionata, finestrini aperti per un ricambio dell'aria, distributori di gel sanificante a bordo, test a campione sui bus per verificare l'assenza del virus all'interno e obbligo di mascherine.