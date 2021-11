Car Pooling attivo alla Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre

E' attivo il nuovo servizio di car pooling, interamente gratuito, dedicato agli studenti delle università Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre. Grazie alla App Bepooler sarà possibile verificare la presenza di altre persone nelle vicinanze con la stessa destinazione, chattare e mettersi d'accordo con i compagni di viaggio. Il numero massimo di passeggeri, non conviventi, per ogni auto non potrà essere superiore a 3, con obbligo di indossare la mascherina, così come previsto dalle attuali normative anti-Covid. Scaricando l'apposita App "Bepooler" i vantaggi saranno molteplici.

Innanzitutto, quando proprio l'uso dell'auto sarà indispensabile, si ridurrà il numero di veicoli in circolazione, vista l'ampia community di potenziali utenti a cui il progetto si rivolge, superiore alle 200mila persone. Il car pooling consentirà poi un minore costo di viaggio grazie alla condivisione digitale delle spese di viaggio (per un equipaggio di 3 persone, su un percorso medio di 20 km, da fare 20 giorni al mese, il risparmio è di 160 euro) e rappresenterà uno strumento di condivisione e socializzazione. "Sapienza sostiene con convinzione i progetti e le attività che promuovono la sostenibilità ambientale e che potranno contribuire a migliorare la qualità della vita in un territorio grande e complesso come quello romano - sottolinea la Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni - "In particolare intorno alle sedi del nostro ateneo ruotano molte migliaia di persone al giorno, tra studenti, docenti e personale amministrativo; i flussi e gli spostamenti generati hanno un indiscutibile impatto sulla mobilità capitolina di cui siamo consapevoli e questo rappresenta un'ulteriore motivazione ad aderire con entusiasmo al servizio di carpooling". "Questa iniziativa - spiega Stefano Brinchi - presidente e amministratore delegato di Roma Servizi per la Mobilità - ha un doppio valore. Innanzitutto contribuisce alla decongestione del traffico riducendo il numero di veicoli in circolazione. Rivolgendosi ai giovani, poi, cerca di stabilire un dialogo costruttivo con i ragazzi affinché comprendano che, nonostante ci sia assoluto bisogno di muoverci utilizzando sistemi di trasporto pubblico e mezzi individuali sostenibili, non possiamo prescindere dal considerare anche il veicolo privato una opportunità, ma almeno utilizziamo in modo condiviso".