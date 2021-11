Opel Rocks-e, quadriciclo elettrico ordinabile in Germania

La nuova Opel Rocks-e, primo quadriciclo elettrico della casa automobilistica tedesca, è ora ordinabile in Germania. "Con l'apertura degli ordini della nuova Opel Rocks-e rendiamo la transizione verso la mobilità elettrica semplice e accessibile per chiunque, dai pendolari ai giovani neopatentati - ha dichiarato Andreas Marx, responsabile di Opel Germania -. Opel Rocks-e non ha nulla di superfluo, è pura mobilità a zero emissioni. Con un design audace e puro, dimensioni estremamente compatte e un aspetto funzionale quanto originale".

Proposto ad un prezzo d'ingresso di 7990 euro, il veicolo elettrico a batteria avrà un costo costo mensile del finanziamento analogo a quello per il trasporto pubblico locale.

In Germania Opel Rocks-e può essere guidato dagli adolescenti a partire da 15 anni con patente di categoria AM1. Lunga solo 2,41 metri, larga 1,39 m (esclusi gli specchietti retrovisori esterni) e con un peso di soli 471 chilogrammi (compresa la batteria di trazione), Opel Rocks-e è il biglietto d'ingresso alla mobilità elettrica secondo Opel, soprattutto per i neopatentati. Essendo ufficialmente classificato come quadriciclo o veicolo a motore leggero, in Germania lo si può guidare a partire da 15 anni di età1 con patente di categoria AM.

La versione d'ingresso da 7990 euro offre fino a 75 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP2, che si possono percorrere a una velocità massima di 45 km/h. Il veicolo risulta così ideale per il traffico urbano di tutti i giorni e grazie a un diametro di volta pari a soli 7,20 m, Opel Rocks-e è in grado di gestire senza problemi le curve più strette e di parcheggiare anche negli spazi più ridotti.

La batteria da 5,5 kWh di Opel Rocks-e si ricarica completamente in circa 3,5 ore da qualsiasi presa domestica. Il cavo di ricarica da tre metri in dotazione si trova sempre a bordo del veicolo e viene semplicemente estratto dalla portiera del passeggero quando è necessario. Opel offre un adattatore per ricaricare presso le colonnine pubbliche.