Mercedes-Benz Sustaineer: massima sostenibilità

Mercedes-Benz Vans ha presentato Sustaineer, il prototipo che anticipa la visione della casa tedesca sul futuro dei veicoli commerciali. Si tratta di un concept completamente elettrico basato sull'eSprinter, dotato di alcune soluzioni che strizzano l'occhio alla sostenibilità dei trasporti. Tra queste ci sono dei filtri antiparticolato collocati sull'anteriore e nel sottoscocca, in grado di ripulire l'aria circostante aspirando le micro-particelle prodotte dall'usura delle ruote e dai freni, oltre a quelle raccolte sull'asfalto.

Per ridurre le emissioni di particelle fini dovute all'usura dei freni, il Sustaineer è dotato anche di innovativi dischi freno in ghisa con rivestimento ceramico. Infine, sono presenti pneumatici con bassa resistenza al rotolamento, che determina una riduzione dell'usura della gomma e di conseguenza una riduzione delle emissioni di particolato. Per massimizzare la carica della batteria, Sustaineer è dotato di un grosso pannello solare sul tetto, esteso per 4,8 metri quadrati.

La ricarica delle batterie avviene anche a veicolo fermo per una percorrenza annuale che può essere incrementata fino a 3.800 chilometri in zone particolarmente soleggiate. Il Sustainer rappresenta il tassello più recente della strategia di Mercedes-Benz Vans, che punta alla leadership nella mobilità elettrica nei veicoli commerciali. Sono già quattro i veicoli commerciali elettrici della Stella : il Van eVito, l'eSprinter, l'eVito Tourer e l'EQV.

Il prossimo anno, il portafoglio sarà ampliato con il segmento dei Van di taglia piccola, in particolare con l'eCitan e l'EQT. Questo renderà Mercedes-Benz l'unico produttore al mondo a offrire un modello a emissioni zero in tutti i segmenti dei veicoli commerciali. "La sostenibilità nelle strategie di business è un prerequisito del successo. Ed è esattamente quello che facciamo in Mercedes-Benz Vans, perché vogliamo creare valore sostenibile, dal punto di vista economico, ecologico e sociale - ha detto Marcus Breitschwerdt, responsabile di Mercedes-Benz Vans - Il Sustaineer unisce soluzioni innovative per tre importanti obiettivi che sono fondamentali per un futuro sostenibile, elettrico e digitale. Innanzitutto, rendono la vita nelle nostre città più pulita, più tranquilla, più sicura e più semplice. In secondo luogo, preservano le risorse e proteggono l'ambiente e, in terzo luogo, salvaguardano la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada".