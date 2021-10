500 Iride, il monopattino elettrico firmato Fiat e Mopar

Si chiama 500 Iride il monopattino elettrico firmato Mopar e Fiat. Disegnato dal Centro Stile Fiat, in collaborazione con Compagnia Ducale, 500 Iride è ispirato alla Nuova 500, la prima vettura 100% elettrica del marchio Fiat, ed è pensato per consentire di muoversi fra le vie del centro e in particolare per l'ormai famoso ultimo miglio. "Fin dal progetto iniziale della Nuova 500 - ha dichiarato Francesco Abbruzzesi, responsabile Mopar Enlarged Europe - il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell'ingegneria, dello stile e del prodotto con l'obiettivo di offrire la massima personalizzazione attraverso un'ampia collezione di Authentic Accessories by Mopar. Oggi facciamo un passo avanti presentando 500 Iride con cui apriamo una nuova era nel campo della micro-mobilità urbana nel segno dell'icona Fiat".

500 Iride sarà in vendita presso tutte le concessionarie Fiat e sul Mopar Store, anche per coloro che non sono clienti di una vettura Fiat, ed è proposto al prezzo di lancio di 699 euro che include 2 anni di garanzia, assistenza diretta tramite App, oltre a call center, sito web e rete di assistenza tecnica dedicati. Il nome 500 Iride prende spunto dagli iconici fari rotondi della 500 che da 64 anni la contraddistinguono. Lo stesso stilema i ritrova nella luce di posizione circolare, posta sotto il manubrio.

Il nome Iride ricorda anche l'arcobaleno quale espressione della bellezza in natura. Non a caso, i primi due colori disponibili sono il Celestial Blue e Cloud Gray che, creati in esclusiva per la Nuova 500, rinviano rispettivamente al cielo e alle nuvole cariche di pioggia. Sarà prossimamente disponibile anche la livrea rossa che rende omaggio al nuovo marchio della famiglia 500, ovvero RED, nato dalla collaborazione tra Fiat e RED per diffondere il messaggio condiviso di cura per l'ambiente, per il pianeta e per le persone.