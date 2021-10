Sustainable Truck of the Year, comunicata lista finalisti

In attesa della premiazione che avverrà il 27 novembre gli organizzatori del premio Sustainable Truck of the Year 2022 hanno comunicato l'elenco dei finalisti suddivisi nelle tre categorie tractor, distribution e van. Nella short listi compaiono quest'anno - si legge nella nota - ancora più modelli a emissioni zero a dimostrazione degli sforzi fatti dai produttori per rendere i loro veicoli sempre più sostenibili.

Nella categoria tractor, cioè i mezzi pesanti, compaiono Il Man TGX 18.510 con motore D 26 da 510 Cv di 12,4 litri di cilindrata gestito dal cambio Tipmatic a 12 marce. In questo mezzo per trasporti su lunghe distanze la cabina è stata ottimizzata per una migliore aerodinamica.

Finalisti tra i trattori anche lo Scania S 770 con motore V8 ottimizzato per ottenere la massima efficienza e caratterizzato da interessanti funzionalità ADAS, come il mantenimento della corsia o la prevenzione delle collisioni con cambio di corsia, l'avviso di punto cieco e il monitor dell'attenzione del conducente.

Infine, il Volvo FH 460 TC sfrutta il turbocompound - soluzione tipica della strategia di Volvo Trucks - che garantisce una coppia aggiuntiva al motore D 13 K sviluppato dalla Casa costruttrice di Göteborg.

Nella categoria distribuzione due dei tre finalisti sono camion elettrici. Accanto al Man TGM 18.320 (comunque estremamente efficiente) compaiono lo Scania P BEV - in grado di garantire 310 Cv e autonomia fino a 250 km per la versione con 9 moduli batteria - e il Volvo FE Electric, che sta aprendo la strada ai veicoli pesanti e da cava, attesi il prossimo anno. E' dotato di un motore in grado di assicurare 544 Cv e utilizza quattro batterie che raggiungono i 265 kWh per un'autonomia che può raggiungere i 200 km.

Sono invece tutti elettrici i finalisti nella categoria van.

apre la lista l'E-Ducato di Fiat Professional, un mezzo che dispone di 122 Cv e che a fronte di 17 metri cubi di volume può raggiungere i 370 km di autonomia. In lizza per il titolo tra i van 'sostenibili' anche il Peugeot E-Expert con motore elettrico da 136 Cv e fino a 300 km di autonomia e il Mercedes E-Sprinter, un modello che in termini di confort e spazio di carico non offre niente di meno rispetto allo Sprinter con motore termico. In questo caso l'unità elettrica assicura 116 Cv e un'autonomia fino a 158 km.