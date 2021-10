Hyundai è partner di No Smog Mobility 2021, la manifestazione sulla mobilità sostenibile in programma giovedì 14 ottobre a Palermo. All'undicesima edizione dell'evento, organizzato negli spazi del Museo dei Motori dell'Università degli Studi della città, Hyundai porterà la sua ventennale esperienza sul fronte dell'elettrificazione, tra full electric, mild-hybrid, full-hybrid, plug-in hybrid e fuel cell.

Il brand illustrerà inoltre il suo impegno verso la neutralità carbonica e la sua Hydrogen Vision 2040 per una società a zero emissioni.

Edoardo Torinese, EV Strategy Manager di Hyundai Italia, andrà a presentare la visione di Hyundai sul presente e sul futuro della mobilità sostenibile con la partecipazione al forum 'Meno nove al 2030: dal termico all'ibrido, dall'ibrido all'elettrico, dall'elettrico all'idrogeno', moderato dal giornalista Claudio Brachino.

Un ruolo da protagonisti nell'ambito di No Smog Mobility 2021 lo svolgeranno alcuni dei modelli di punta della gamma elettrificata Hyundai, presenti in occasione dell'evento, come Nuova IONIQ 5 e il SUV compatto KONA Electric.

Recentemente Hyundai ha annunciato il suo impegno a diventare carbon neutral entro il 2045 attraverso un approccio integrato basato su tre pilastri come la mobilità pulita, piattaforme di nuova generazione ed energia verde, insieme all'uso di energia rinnovabile negli impianti di produzione e investimenti in tecnologie future.