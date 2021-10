Volvo Trucks evento The Leap per accelerare elettrificazione

Forte di una gamma di veicoli da trasporto e per allestimenti speciali che comprende già diversi modelli che sono alimentati esclusivamente a batteria, Volvo Trucks è impegnata per accelerare la transizione verso i camion elettrici. Lo ha fatto avviando la produzione di veicoli elettrici già nel 2019. Ma visto che da allora, la necessità di contrastare il cambiamento climatico è diventata sempre più importante Volvo Trucks spinge ora ulteriormente sul'acceleratore, mettendo in atto una serie di importanti iniziative, come la conferenza digitale The Leap che sarà trasmessa il 12 ottobre prossimo, a partire dalle 15.

Registrandosi al sito https://www.volvotrucks.com/en-en/trucks/alternative-fuels/elect ric-trucks/registration-the-leap.html sarà possibile - si legge nella nota - partecipare ad un evento online su scala mondiale con cui Volvo Trucks intende rispondere all'urgenza di velocizzare il passaggio al trasporto elettrico.

L'obiettivo è dimostrare come attuare la transizione verso l'elettrico e invitare le aziende di trasporti a prenderne parte. Il broadcast non solo risponderà alle domande più comuni, ma sottolineerà anche gli importanti aspetti commerciali della mobilità elettrica.

"Con questa iniziativa - dichiara Roger Alm, presidente di Volvo Truck - intendiamo incoraggiare gli operatori e gli acquirenti dei servizi di trasporto a intraprendere i loro primi importanti passi verso la mobilità elettrica. Offrire un trasporto privo di carburanti fossili sarà fondamentale per rimanere competitivi" .

Oltre al presidente di Volvo Trucks, Roger Alm, e ad altri esperti dell'azienda, l'evento vedrà la partecipazione dei rappresentanti di alcune importanti aziende acquirenti di servizi di trasporto, quali Amazon e IKEA, nonché di alcuni dirigenti di DFDS per l'Europa e di Manhattan Beer Distributors per gli Stati Uniti.

Volvo Trucks ribadisce anche che il sostegno a livello politico può avere un impatto significativo sulla velocità di questa transizione e pertanto "l'evento si concentrerà anche sull'importante programma di incentivi governativi avviato in Germania per promuovere la mobilità elettrica".

"Siamo i pionieri del trasporto elettrico e ci stiamo impegnando a fondo per promuovere questa indispensabile evoluzione tecnologica - ha ribadito Alm - Molti pezzi del puzzle stanno ora andando al loro posto e questo permette a un maggior numero di operatori di ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica. L'evento in programma spiegherà come riuscire a portare a termine il processo".