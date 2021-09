Volvo Buses, allarga l'offerta di mobilità elettrica

Si allarga l'offerta di mobilità elettrica firmata Volvo Buses in tutto il mondo. Con il lancio del nuovo telaio Volvo BZL Electric, Volvo Buses si è trovato nella condizione di poter offrire una valida piattaforma per un trasporto pubblico sostenibile ed efficiente nelle città di tutto il mondo. "Siamo impegnati a guidare la trasformazione della nostra industria verso un futuro più sostenibile - ha affermato Anna Westerberg, Presidente di Volvo Buses - e con il lancio del nuovo Volvo BZL Electric, la nostra ambizione è quella di offrire i sistemi di autobus elettrici più sostenibili al mondo. Lo facciamo concentrandoci anche su sicurezza e affidabilità. Se la domanda globale di soluzioni di elettromobilità nel settore del trasporto pubblico è in aumento, Volvo Buses prevede anche un rapido aumento nei prossimi anni.

"Con il nuovo Volvo BZL Electric - ha detto sempre Anna Westerberg - offriamo una piattaforma globale per trasporti pubblici puliti, silenziosi ed efficienti dal punto di vista energetico, per soddisfare la crescente domanda di importanti mercati pronti per il passaggio all'elettromobilità". Volvo Buses vanta anni di esperienza in soluzioni di elettromobilità grazie alla stretta collaborazione con operatori di tutto il mondo. Il nuovo Volvo BZL Electric è progettato per poter essere sviluppato ad uno o due piani, con molteplici soluzioni.

"Il nuovo Volvo BZL Electric - ha spiegato Dan Pettersson, Head of International di Volvo Buses - si basa su tecnologie collaudate e di successo. Tutti i componenti del telaio e della trasmissione sono stati sviluppati e fabbricati da Volvo e per salvaguardare le qualità premium dei nostri autobus, collaboriamo con carrozzieri selezionati in tutto il mondo".