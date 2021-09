Share Now amplia flotta car sharing in Italia con Citroen C3

L'azienda di car sharing Share Now presenta in anteprima nazionale all’evento Citytech il nuovo modello in arrivo nella flotta italiana: la Citroen C3. Dopo le Fiat 500X, che si sono aggiunte in estate ai marchi storici smart, Mini e Bmw, Share Now amplia la suite dei modelli a disposizione dei car sharer italiani introducendo, entro la fine dell’anno, 1.200 Citroen C3, di cui 510 a Milano, 405 a Roma e 285 a Torino.

La nuova citycar rappresenterà quindi il 50 percento della flotta totale, composta da circa 2.300 vetture e 12 differenti modelli. Il costo della C3 partirà da 0,21 euro al minuto. La prenotazione e l’apertura del veicolo avverrà esclusivamente tramite l'app Share Now. Sui nuovi modelli, infatti, non sarà più presente lo schermo sul parabrezza in cui veniva indicato il pin da inserire in app per accedere al veicolo. L’utente dovrà semplicemente inserire in app il pin personale e l’auto si aprirà automaticamente. Sarà possibile utilizzare la cinque posti sia per gli spostamenti di breve durata che per i noleggi a lungo termine fino a 30 giorni consecutivi, anche oltre il confine.

“Da sempre, il nostro obbiettivo è migliorare continuamente il nostro prodotto. Lo facciamo tenendoci pronti ad accogliere nuove opportunità che rendano il servizio non solo più efficiente ma anche più attraente. L’introduzione di nuovi modelli rispecchia proprio questa visione: le nuove Citroen C3 sono delle pratiche e perfette citycar, che si adattano molto bene alle esigenze dei nostri utenti, sia per un breve spostamento in città che per un viaggio più lungo nel fine settimana – afferma Andrea Leverano, Regional Operations Director South West di Share Now – . Il car sharing è una componete ormai centrale nella mobilità e nella quotidianità dei cittadini, e il nostro costante impegno è quello di contribuire allo sviluppo sostenibile delle nostre città".