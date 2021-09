Mercedes Benz Trucks, ecco servizi per trasporto green merci

Mercedes-Benz Trucks si presenta al pubblico con diversi nuovi veicoli elettrificati. L'obiettivo dell'azienda è di far suoi gli obiettivi dell'accordo sul clima di Parigi, ovvero la decarbonizzazione del settore: tutto al fine di realizzare un trasporto su strada a zero emissioni di CO2 entro il 2050.

"Noi di Mercedes-Benz Trucks stiamo lavorando con il massimo impegno per rendere il trasporto merci su strada neutrale dal punto di vista delle emissioni di CO2 a livello locale. Desideriamo che entro il 2030, in Europa, il numero dei truck elettrici superi quello dei truck non elettrici", afferma Karin Rådström, membro del consiglio direttivo di Daimler Truck AG, responsabile per Mercedes-Benz Trucks, parlando dell'obiettivo per i prossimi anni in occasione dell'evento 'Shaping the Now & Next 2021'.

"Per raggiungere questo obiettivo, - prosegue Rådström - non esistono soluzioni perfette né un'unica strada maestra. In funzione delle diverse esigenze concrete dei nostri Clienti, seguiamo una duplice strategia: sviluppiamo cioè sia truck elettrici a batteria sia truck alimentati a idrogeno. Ma c'è molto altro da fare, sul fronte delle infrastrutture non meno che sul versante giuridico, dove occorrono quadri normativi affidabili".

L'eActros per il servizio di distribuzione pesante, presentato a giugno scorso e prodotto in serie a Wörth dal prossimo mese, e l'eEconic per servizi municipali che seguirà nella seconda metà del 2022, sono già completamente elettrificati e localmente 'carbon neutral'. Sono ancora in corso delle serie di test intensivi, dopo i quali l'eEconic verrà sottoposto, come step successivo, ad una sperimentazione pratica presso i clienti.

La produzione di serie dell'eActros LongHaul è prevista per il 2024, mentre i primi esemplari di serie del GenH2 Truck con alimentazione a celle a combustibile basata sull'idrogeno saranno consegnati nel 2027. Una volta disponibili, quindi, entrambi i veicoli consentiranno il trasporto di merci su strada a emissioni locali zero anche sulle lunghe percorrenze.

In occasione dell'evento, il costruttore ha anche presentato servizi di consulenza come l'eConsulting e partnership strategiche su temi quali l'integrazione della flotta, l'infrastruttura di ricarica e la connessione in rete.

Inoltre, Mercedes-Benz Trucks ha mostrato i suoi ultimi modelli del classico segmento diesel come l'Actros F, l'Actros L e l'Edition 2.