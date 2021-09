Citroen Ami, dal 2022 sarà venduta nel Regno Unito

Citroën festeggia il primo anniversario di Ami, la soluzione a zero emissioni che già conquistato oltre 9.000 clienti in Europa. Già commercializzata in Italia, Spagna e Belgio e da quest'estate in Portogallo, Ami è pronta a sbarcare anche nel Regno Unito. Già premiata con i riconoscimenti 'GQ Car Awards 2021' e 'Auto Express New Car Awards', Ami verrà commercializzata qui nel 2022.

Per i clienti privati, Ami si rivolge principalmente alle famiglie pluri-motorizzate che spesso vivono fuori dai grandi centri urbani. Si tratta di un acquisto d'impulso, in sintonia con lo spirito del tempo e in risposta alle nuove sfide della micro-mobilità, che l'85% dei clienti consiglierebbe a un parente o a un amico.

Per le aziende, Ami è un oggetto di mobilità che si aggiunge alle loro flotte, contribuisce a ridurre il loro impatto ambientale e offre il vantaggio di costi di utilizzo più bassi.

Oltre ai cinque Paesi dove è commercializzata, Ami è protagonista di iniziative all'insegna della mobilità sostenibile in Grecia e in Turchia.