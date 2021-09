TransformationTalks, mobilità del futuro per persone e merci

Come sarà la mobilità del futuro? Elettrica, sicuramente, sia per il settore del commercio, che dell'industria ma anche per i servizi pubblici. È questo, in estrema sintesi, il tema principale sul quale è incentrato il prossimo appuntamento con TransformationTalks: "Fit for 55: il futuro della mobilità elettrica per il commercio, le industrie, i servizi pubblici". In occasione della settimana Europea della Mobilità, prevista dal 16 al 22 settembre, ABB, multinazionale presente in oltre 100 paesi, leader nell'elettrificazione, nelle tecnologie per la transizione digitale, nella robotica e nell'automazione presenta un nuovo appuntamento con il ciclo di incontri dedicati alle imprese per conoscere i nuovi trend dell'elettrificazione per un futuro più sicuro, smart e sostenibile.

L'evento online - previsto per giovedì 16 settembre alle 17 in diretta streaming in collaborazione con ANSA.it - verterà sullo scenario futuro della mobilità elettrica per il commercio, le industrie, i servizi pubblici: un passaggio necessario ma ancora poco considerato per raggiungere la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% rispetto ai livelli del 1990, secondo quanto indicato nel pacchetto climatico "Fit for 55" dell'Ue.

Durante la diretta non si parlerà solo di elettrificazione dei mezzi pesanti per il trasporto di persone e merci, ma anche della rete infrastrutturale sufficiente e necessaria per la loro alimentazione: in città, nelle autostrade, nelle aziende, nella logistica, nei servizi pubblici e nei terreni agricoli.

A moderare la tavola rotonda, a cui parteciperanno ATM, Arriva, Brebemi, Coca-Cola HBC, Volvo Trucks Italia, BusforFun e Cortina Express, sarà Alberto Mattiello business futurist ed esperto di innovazione tecnologica. Al suo fianco, interverranno Antonio De Bellis, eMobility Lead Manager - ABB; Paolo Marchetti, direttore commerciale, strategie, Innovazione e Sostenibilità ATM; Angelo Costa, managing director Arriva; Francesco Bettoni, presidente Brebemi; Fabio Orlandi, Logistic director Coca Cola HBC; Giovanni Dattoli, managing director Volvo Trucks Italia; Luca Campanile, co-founder and operation manager BusForFun; Ellen Broccolo, General Manager Cortina Express.

Il ciclo di incontri Transformation Talks, nato dalla volontà di ABB di sensibilizzare le imprese sui temi energetici esplorando e approfondendo i trend legati alla sostenibilità, offre un panorama ampio e aggiornato grazie alla partecipazione di ospiti di rilievo della realtà imprenditoriale italiana e internazionale. La partecipazione è libera con registrazione a questo link https://new.abb.com/ev-charging/it/eventi/transformation-talks.