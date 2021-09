Federmetano, 'mutamenti in corso': vertice con gli esperti

I mutamenti in corso nel 2021 sul fronte del metano. Se ne parlerà il prossimo 22 settembre, giorno in cui ritorna a Bologna l'appuntamento in presenza di Federmetano per fare il punto sulle evoluzioni del settore per autotrazione.

La nona edizione di 'Mutamenti in corso', l'evento che la federazione dedica agli operatori del metano per autotrazione al fine di illustrare loro gli sviluppi del settore in cui lavorano, è in programma presso il Savoia Hotel Regency e prevede l'intervento di alcuni relatori esperti i quali offriranno ai presenti un quadro esaustivo sulle ultime novità in tema di self-service CNG, acquisto del prodotto e semplificazione revisione serbatoi metano.

"In un momento storico in cui l'umanità ha dovuto porre un freno alle proprie attività, imponendo al mondo una lunga sosta, il nostro lavoro come Associazione, unito a quello degli operatori del settore che rappresentiamo, non si è mai fermato.

Insieme siamo andati avanti, divenendo fautori di evoluzioni e mutamenti. Ed è proprio di questi mutamenti che parleremo il 22 settembre - sottolinea Dante Natali, presidente Federmetano - La nona edizione di Mutamenti in corso non sarà solo il ritorno del consueto appuntamento di Federmetano, sarà il momento in cui ci racconteremo di persona i risultati degli incredibili sforzi profusi durante i mesi segnati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. Torneremo in presenza fieri e consapevoli di quanto la perseveranza e la coesione, che ci hanno fin qui guidati, continueranno a essere il carburante necessario per progredire lungo la strada che conduce alla valorizzazione di una eccellenza italiana".