Nissan si unisce alla Race to Zero delle Nazioni Unite

Nissan annuncia la partecipazione alla campagna Race to Zero sostenuta dalle Nazioni Unite, accelerando il percorso aziendale verso gli obiettivi di elettrificazione e neutralità dal carbonio. Nissan è la prima casa automobilistica giapponese ad aderire all'iniziativa.

Nissan ha sottoscritto anche la campagna Business Ambition for 1.5°C, allineandosi all'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale entro 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali. Infine, Nissan ha aderito alla Science Based Targets initiative (SBTi), requisito per prendere parte alla campagna. Infatti, gli obiettivi del brand di riduzione del carbonio, per rimanere al di sotto di un aumento di 2°C, sono stati approvati dall'SBTi e sono quindi conformi alla scienza del clima.

"Con l'adesione alla SBTi e alle diverse iniziative, rinnoviamo il nostro impegno a collaborare con imprese e governi locali di tutto il mondo che condividono le nostre idee per affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e creare una società sostenibile - ha dichiarato Makoto Uchida, president e Chief Executive Officer Nissan -. Per accelerare il percorso verso la neutralità dal carbonio, Nissan continuerà a gestire con la massima responsabilità diverse attività, tra cui l'ulteriore sviluppo dell'elettrificazione. Anche noi di Nissan vogliamo svolgere il nostro ruolo di azienda in grado di rispondere sempre alle esigenze degli stakeholder".

Nel 2010, Nissan ha lanciato Leaf, il primo veicolo elettrico per il mercato di massa, e con i nuovi veicoli 100% elettrici e le tecnologie elettrificate, continua a portare innovazione ed entusiasmo per una guida a zero emissioni.

All'inizio di quest'anno, Nissan si è impegnata a raggiungere l'obiettivo di neutralità dal carbonio in tutte le sue operazioni e nel ciclo di vita dei suoi prodotti entro il 2050.

Nissan intende accelerare questo processo con iniziative come Nissan EV36Zero - il nuovo Electric Vehicle Hub che riunisce produzione di veicoli elettrici e batterie e generazione di energie rinnovabili.

Al centro dei piani di Nissan per raggiungere l'obiettivo della neutralità dal carbonio c'è lo sviluppo di veicoli e tecnologie per l'elettrificazione. Questo percorso è iniziato nel 2010 e prosegue con la diffusione dell'esclusiva tecnologia e-Power e il lancio di nuovi veicoli 100% elettrici, come il crossover Ariya. Nissan punta a elettrificare entro i primi anni del 2030 il 100% della sua gamma di nuovi veicoli commercializzati nei mercati chiave di Giappone, Cina, Stati Uniti ed Europa.

All'inizio di quest'anno, Nissan ha annunciato il prolungamento a lungo termine della partecipazione all'ABB FIA Formula E World Championship fino alla fine della dodicesima stagione 2025-2026, portando così l'emozione e il divertimento dei veicoli elettrici ad un pubblico più vasto. Inoltre, di recente Nissan ha presentato EV36Zero, un modello per il futuro dell'industria automobilistica che rappresenta l'ulteriore prova della politica a 360° dell'azienda verso l'obiettivo delle zero emissioni. L'innovativo Electric Vehicle Hub da un miliardo di sterline con sede nel Regno Unito riunisce veicoli elettrici, energie rinnovabili e produzione di batterie, per dare una forte spinta alla neutralità dal carbonio.