Ares Super Leggera by HPS, è una e-bike ma non si vede

Dalla collaborazione tra Ares e HPS nasce Super Leggera. La e-bike è stata sviluppata nel corso di una lunga serie di test condotti da ARES, con sede a Modena e specializzata in vetture di lusso, e High Performance Systems che sviluppa soluzioni ingegneristiche avanzate per applicazioni di mobilità e per lo sport. Sulla scia della tecnologia della Formula 1, le due società hanno realizzato il sistema Watt Assist per e-bike che permette di dotare una bicicletta da corsa di un motore elettrico, che si comporta e pesa esattamente come un modello 'muscolare' top di gamma.

Ares e HPS hanno lavorato insieme per due anni eseguendo test infinti in laboratorio e percorrendo migliaia di chilometri su strada, sfruttando anche la competenza di ciclisti professionisti per la messa a punto delle doti dinamiche di questo stile di e-bike da corsa. La prima delle due aziende ha curato il design del telaio e le finiture, mentre la seconda ha fornito le proprie conoscenze nella parte meccanica. Il risultato è una bici di alta tecnologia, in fibra di carbonio, ovvero la Ares Super Leggera by HPS, che pesa solo 9 kg.

I componenti, il motore, la batteria e l'elettronica di controllo, sono integrati nel telaio, non si vedono e non si avvertono nella pedalata, in modo da assicurare una guida eccezionalmente sportiva e bilanciata. Quando si attiva l'assistenza elettrica si ha un grande aiuto 'invisibile' (200 watt), che non altera la dinamica e quindi il piacere della pedalata, che rimane simile a quello di una bici da corsa, anche a motore spento. La bici è prodotta in serie limitata di 24 unità che si è scelto di realizzare in stile retrò, con riferimenti ai colori e ai materiali delle bici degli anni '70-'80 per unire la tecnologia con il fascino e la bellezza. Il costo di queste prime bici, in edizione limitata, sarà di 18950 euro.