"L'auto a idrogeno è una realtà. Il problema sono le infrastrutture in Italia, e speriamo con il Pnrr di poter superare questo gap". Lo dice al Meeting di Cl Luigi Lucà, amministratore delegato di Toyota Motor Italia.

"Al momento - ricorda - in Italia c'è un solo impianto di rifornimento per l'idrogeno, a Bolzano, e nel pnrr ne sono previsti 40. Il problema non è realizzarli quanto tutto il processo autorizzato che speriamo venga accelerato".