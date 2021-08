Peugeot, viaggiare in elettrico senza ansia da ricarica

Quando si sceglie un'auto a zero emissioni, la città e le aree metropolitane sembrano essere il loro habitat naturale per potersi spostare. La nuova generazione di veicoli Peugeot a "emissioni zero" rappresenta una compagna ideale nelle attività quotidiane in una città, ma anche valida compagna di viaggio nelle gite fuori porta.

Con autonomie che superano anche i 300 chilometri e tempi di ricarica tra i più veloci della loro categoria, i veicoli elettrici Peugeot diventano un'alternativa ideale per i viaggi estivi, con la silenziosità, il comfort e l'assenza di vibrazioni della tecnologia elettrica. Inoltre, attraverso l'app MyPeugeot è possibile tenere sotto controllo la gestione della ricarica dell'auto, ma anche programmare la pre-climatizzazione dell'abitacolo, cosa alquanto utile in un periodo come quello estivo.

Con cifre comprese tra 230 km e 340 km, secondo il protocollo WLTP, la nuova generazione di veicoli elettrici si libera dall'etichetta di "auto urbana" per diventare un'alternativa concreta per viaggiare in occasione delle vacanze.

Con lo sviluppo della rete di stazioni di ricarica nelle principali vie di comunicazione italiane e lo sviluppo della connettività sia negli smartphone che nell'auto stessa, è possibile attraversare gran parte del paese in modalità "zero emissioni". Grazie alla tecnologia con raffreddamento a liquido, la batteria può esser ricaricata anche da colonnine a corrente continua con potenze fino a 100 kW, elemento che permette di ridurre drasticamente i tempi di ricarica: in appena 30 minuti si ricarica l'80% della batteria (da 50 kWh). Giusto il tempo di fermarsi per sgranchirsi le gambe e prendere un caffè o un panino prima di riprendere il viaggio.

Dalla e-208 al suv e-2008 passando per l'e-Rifter e l'e-Traveller, è disponibile ogni misura, adattabile alle esigenze dei clienti che vogliono muoversi in tutta liberà viaggiando a zero emissioni.