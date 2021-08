Italdesign, stile italiano per Electrify America

Lo stile Italdesign per il nuovo caricabatterie da casa di Electrify America. L'azienda statunitense operante nel settore dei veicoli a emissione zero, ha scelto Italdesign per realizzare la sua nuova HomeStation, un nuovo e veloce caricabatterie casalingo. La divisione Industrial Design di Italdesign si è occupata dello stile, pensando ad una silhouette nera che unisce senso estetico alla funzionalità, trasforma uno strumento fondamentale per la carica dei veicoli elettrici, in un oggetto anche di arredamento.

Il design racchiude un sistema di illuminazione per indicare lo stato di servizio di HomeStation, che è blu quando è attivamente in carica e verde ad indicare la carica avvenuta. Le funzioni Wi-Fi di HomeStation consentono agli utilizzatori di sincronizzarlo con la app, che ora può essere utilizzata per avviare o interrompere le sessioni di carica da remoto, programmare cariche future e visualizzare lo stato di carica attuale.

"La collaborazione con Electrify America - ha dichiarato Giorgio Gamberini, Italdesign Head of Business Development - conferma il nostro impegno nell’ambito della mobilità a impatto zero. Dare un tocco di stile esclusivamente italiano a questo nuovo progetto di Electrify America simboleggia la nostra volontà di proseguire a livello globale su progetti concreti di mobilità sostenibile". HomeStation è già disponibile per il mercato americano.