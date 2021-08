IAA Mobility, Hyundai svela la visione di futuro sostenibile

Hyundai svelerà la sua visione del futuro della mobilità e la roadmap verso la neutralità carbonica in occasione di IAA Mobility 2021, il salone automobilistico internazionale che si terrà dal 6 al 12 settembre 2021 al Messe München Trade Fair Center di Monaco di Baviera.

Negli ultimi anni, la casa sudcoreana ha iniziato la transizione per consolidarsi come fornitore di soluzioni di mobilità smart. Questo passaggio è reso possibile attraverso importanti investimenti nella mobilità del futuro, includendo i veicoli elettrici a batteria (BEV), a celle a combustibile a idrogeno (FCEV), e la guida autonoma.

Durante IAA Mobility 2021, Hyundai annuncerà la prossima fase della sua vision per il futuro, che estenderà a tutti i settori della mobilità l’impegno nei confronti delle zero emissioni, includendo anche piani per raggiungere la neutralità carbonica.

I visitatori dello stand, scopriranno come Hyundai utilizzerà le proprie tecnologie BEV e FCEV nel futuro. Il brand svelerà inoltre dettagli sul piano di fornire nuove soluzioni dimensionali e di mobilità per uno stile di vita più sostenibile, basate sulla vision “Progress for Humanity” del brand.