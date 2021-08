Ford Mustang Mach-E, vacanze al mare con una sola ricarica

Da Berna a Genova, da Madrid a Marbella, da Budapest a Trieste, tutte le spiagge più belle d''Europa possono essere raggiunte senza problemi anche scegliendo una vettura full electric, senza stress ed alcuna ansia, e soprattutto con una sola ricarica.

Qualcosa che fino a qualche anno fa sembrava una chimera e che oggi invece è un viaggio assolutamente realizzabile, grazie ad un modello full electric ad alte prestazioni come la Ford Mustang Mach-E.

"Dopo un 2020 così difficile, molti di noi saranno entusiasti di uscire finalmente di casa e visitare l'Europa quest'estate e Mustang Mach-E è il veicolo perfetto con cui farlo - ha affermato Roelant de Waard, General Manager, Passenger Vehicles, Ford of Europe - . L'autonomia di guida aiuta a consolidare il legame tra viaggi su strada e senso di libertà che da sempre caratterizza l'iconica Mustang, aggiungendo al contempo il vantaggio extra della guida a emissioni zero".

Oltre alla guida a emissioni zero, i proprietari possono anche beneficiare dei minori costi di esercizio rispetto ai motori a benzina o diesel, nonché della silenziosità di un propulsore elettrico, che può aiutare a mantenere bassi i livelli di stress.

Dovunque in Europa i proprietari decidano di andare quest'estate, possono utilizzare EV Trip Planner sull'app FordPass per rendere i viaggi ancora più facili. L'app calcola il percorso e, in base al livello attuale della batteria di Mustang Mach-E, programma eventuali soste di ricarica qualora fossero necessarie. La funzione Intelligent Range prevede anche in modo accurato l'autonomia di cui dispone il conducente, utilizzando i dati relativi al comportamento di guida passato, le previsioni del tempo e i dati di crowdsourcing di altre Mustang Mach-E.

Il vano bagagli lavabile "frunk", posto sotto il cofano, consente di riporre asciugamani o costumi da bagno umidi e insabbiati, mentre i modelli dotati di tetto panoramico includono uno speciale rivestimento in vetro che aiuta a mantenere l'abitacolo interno più fresco. Uno strato aggiuntivo posto all'interno del vetro aiuta anche a proteggere dai raggi ultravioletti.