Autostrade, nuova stazione ricarica veicoli elettrici su A1

Procede anche ad agosto il piano di mobilità elettrica e sostenibile della rete di Autostrade per l'Italia. E' entrata in funzione a Roma Nord, nell'area di servizio di Flaminia Est dell'A1, la nuova stazione di ricarica ultra fast per veicoli elettrici, gestita da Free To X.

"Dopo quella inaugurata poche settimane fa nell'area di servizio Secchia Ovest, vicino Modena, la stazione di Flaminia Est può contare su 2 colonnine High Power Charging con una potenza di ricarica fino a 300kW ciascuna, con le quali è possibile 'rifornire' fino a 4 veicoli contemporaneamente, per un tempo medio di ricarica di 15-20 minuti - si legge in una nota di Autostrade -. I nuovi punti di ricarica sono gestiti dalla società Free To X, che sta realizzando una delle più estese reti europee di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici. In ogni stazione saranno installati fino a 6 punti di ricarica multi-client, che consentiranno tempi di 'rifornimento' celeri e compatibili con un viaggio anche di lunga percorrenza con un'auto elettrica, assicurando una durata del viaggio simile a quella di un veicolo con motore a combustione tradizionale.

Una volta completato il piano di installazione, previsto su 100 aree di servizio della rete ASPI entro il 2023, la distanza media tra un'area di ricarica e l'altra sarà di circa 50 km, pari all'interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo. L'investimento è pari a oltre 50 milioni di euro in due anni". "Per rendere 'sostenuto' il ritmo delle installazioni - afferma l'Amministratore delegato di Free to X Giorgio Moroni - e in coerenza con l'obiettivo di arrivare al 2023 con 100 stazioni realizzate e operative, nei primi mesi di quest'anno abbiamo già formalizzato ai distributori le richieste di allaccio in media tensione".