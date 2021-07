Hyundai, nuovi pacchetti e agevolazioni con Ionity

Nuovi pacchetti IONITY con tariffe agevolate per i clienti di Hyundai. Le nuove soluzioni consentono ai proprietari e utilizzatori di veicoli elettrici Hyundai ulteriori vantaggi in termini di prezzo durante la ricarica dalla rete di colonnine IONITY, il network di ricarica ad alta potenza aperta a tutti i veicoli elettrici. Inoltre, coloro che sceglieranno Nuova IONIQ 5 entro il 31 dicembre 2021 potranno usufruire di una promozione speciale per ricevere due anni di abbonamento al pacchetto IONITY Premium.

Il primo pacchetto IONITY introdotto da Hyundai è il pacchetto Premium, destinato agli utenti che ricaricano la propria vettura più frequentemente. Con un canone mensile di 13 euro, i clienti Hyundai possono beneficiare di una tariffa ridotta presso i punti di ricarica IONITY: ai clienti con il pacchetto Premium verrà addebitato un costo di ricarica pari a 0,29 €/kWh nei mercati europei. Hyundai ha anche rivelato il pacchetto Lite, che sarà disponibile dall'autunno 2021: si tratta di un abbonamento che permetterà ai clienti di effettuare ricariche a una tariffa ridotta pari a 0,52 €/kWh presso le stazioni IONITY con un canone mensile di 4,50 euro. Entrambi i pacchetti IONITY hanno una durata di 12 mesi senza rinnovo automatico. "Sappiamo che la ricarica è una delle maggiori preoccupazioni tra i clienti di veicoli elettrici - ha affermato Andreas-Christoph Hofmann, Vice President Marketing & Product di Hyundai Motor Europe - e offrendo vantaggi premium, come l'accesso scontato alla rete di ricarica ad alta potenza IONITY e il nostro servizio in abbonamento Charge myHyundai, mettiamo al primo posto le esigenze dei nostri clienti e rendiamo più conveniente che mai possedere una vettura eco-sostenibile".

Per coloro che finalizzeranno un contratto di IONIQ 5 entro il 31 dicembre 2021, sono previsti due anni di abbonamento alla tariffa IONITY Premium e l'attivazione gratuita di Charge myHyundai con tariffa FLEX, per ricaricare la vettura presso il più grande network di ricarica in Europa, che conta oltre 250 mila stazioni di ricarica in 29 paesi, attraverso una soluzione semplificata di pagamento tramite un'unica tessera o app.