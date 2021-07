Monopattini elettrici, Voi sperimenta la 'computer vision'

La prima sperimentazione di computer vision sui monopattini elettrici è firmata Voi.

L'operatore ha infatti lanciato la prima sperimentazione al mondo su larga scala di computer vision, introducendo un'intelligenza artificiale che rileverà quando un monopattino lascerà la strada per salire su un marciapiede, oppure quando il veicolo è parcheggiato in modo errato. Prima della distribuzione a Northampton alla fine di questo mese, i monopattini Voi dotati della nuova tecnologia sono stati testati sulle strade di Stoccolma per dimostrare il potenziale della tecnologia che aumenterà la sicurezza dei monopattini, risolvendo il problema della guida sui marciapiedi. La tecnologia fornirà anche strumenti per identificare le aree della città che sono problematiche per un'agevole micromobilità e aiutare quindi le città a sviluppare infrastrutture adeguate.

Il primo progetto pilota inizierà questo mese a Northampton nel Regno Unito, dove Voi ha una licenza esclusiva affidata dal governo britannico per testare il servizio di monopattini in sharing. L'azienda installerà inizialmente delle telecamere su un certo numero di monopattini a Northampton per un progetto pilota composto da due fasi e che inizierà a luglio. Nella prima fase, si identificherà un gruppo di utenti che testeranno su strada la tecnologia di computer vision per raccogliere informazioni visive in tempo reale sull'ambiente che il monopattino sta attraversando, oltre a rilevare i pedoni nel proprio percorso. La tecnologia sarà anche in grado di rilevare la superficie su cui si sta muovendo il monopattino, come una pista ciclabile, un marciapiede o una strada, e avvisare con un allarme acustico per allertare l'utente dell'infrazione.

Nella seconda fase della sperimentazione, circa 100 telecamere saranno installate sulla flotta di monopattini disponibili a Northampton. Oltre all'allarme acustico, questa fase del pilota esplorerà il potenziale per rallentare automaticamente i monopattini se viene rilevata una guida inappropriata sui marciapiedi o in aree fortemente pedonalizzate.

"Con la computer vision - ha dichiarato Fredrik Hjelm, co-fondatore e CEO di Voi Technology - i monopattini possono essere addestrati a vedere e riconoscere le situazioni pericolose. Questa sperimentazione stabilirà nuovi standard di sicurezza per questa nuova forma di trasporto. Con alle spalle un'esperienza di oltre 60 milioni di corse in Europa, comprendiamo profondamente i problemi legati alla sicurezza dei monopattini e siamo sempre alla ricerca di modi per fare meglio.

Siamo molto orgogliosi di essere il primo operatore di a incorporare la tecnologia di computer vision su vasta scala a beneficio dei nostri utenti, dei pedoni e delle autorità locali".